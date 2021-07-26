Почему три района Алматы остались без света

Причиной стала авария на линии электропередач.

Жители Ауэзовского, Жетысуского, Алатауского районов Алматы остались без света, сообщает zakon.kz.

В "Алатау жарык компаниясы" отметили, что это произошло из-за аварии на линии электропередач.

26 июля в 10.31 произошло аварийное отключение электричества по линии 110 киловатт № 148А на подстанции "Еременсай", - заявили в компании.

Как уточнили представители, причиной стала ежегодная летняя остановка ТЭЦ-1 по энергоснабжению.

После отключения ТЭЦ-1 произошел перегруз, что привело к набросу мощности на линии электропередач 110 киловатт № 103А и № 149А. В результате принятых мер к 11.18 электричество подключили у всех потребителей, - заключили в "Алатау жарык компаниясы".

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