Подведены итоги выборов сельских акимов в Акмолинской области

За выборами следило более 400 наблюдателей.

В Акмолинской области на выборах сельских акимов проголосовали 75,7% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Об итогах выборов на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает управление внутренней политики.

Как отметил спикер, согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 20 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 75,7 % жителей области, включенных в списки для голосования. Это 75 833 человек из 100111.

В Акмолинской области выборы сельских акимов прошли в 95 избирательных округах. Это наибольший показатель по всей республике. В бюллетени были внесены 290 кандидатов. Из них 89 выдвинуты политическими партиями, 201 – самовыдвиженцы. В 11 округах в кандидаты были выдвинуты только самовыдвиженцы, - проинформировал спикер.

По информации Манарбека Садуова, по качественному составу, 50 избранных акимов являются повторно избранными, остальные - госслужащие, представители бюджетных организаций, коммерческих структур. В составе избранных акимов 15 женщин.

Средний возраст избранных акимов – 46,8. Самому молодому акиму – 29 лет, самому возрастному – 62 года.

К слову, за выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. Выборы прошли в штатном режиме. Никаких замечаний или нарушений законодательства РК не зарегистрировано.

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