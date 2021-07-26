Казахстанская тяжелоатлетка стала бронзовым призером Олимпиады в Токио

Наиболее удачным для Зульфии Чиншанло оказался второй подход

Зульфия Чиншанло соревновалась в категории до 55 килограммов, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета, в "рывке" спортсменка в лучшей попытке подняла 90 килограммов. Первый подход в "толчке" не засчитали.

Гораздо более удачным для Зульфии оказался второй подход, обеспечивший ей восхождение не пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить. В итоге казахстанка с суммой двоеборья 213 килограммов удостоилась бронзовой награды.

"Золото" выиграла филиппинка Хидилин Диас - 224 (97+127) килограмма. Второе место заняла китаянка Ляо Цююнь - 223 (97+126) килограмма.

Пока в активе казахстанской сборной три бронзовые медали: ранее третье место заняли дзюдоист Елдос Сметов и штангист Игорь Сон.

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