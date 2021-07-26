Невакцинированные попадают в реанимацию в Нур-Султане

Пациенты не могут обойтись без аппарата поддержки дыхания

Состояние пациентов ухудшается до крайне тяжелого за пару дней, передает zakon.kz.

По словам руководителя столичного Управления общественного здравоохранения Тимура Муратова, реанимационные койки заполнены на 84% и загружены пациентами, не получившими прививку от коронавируса.

- 248 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии. Из них в крайне тяжелом состоянии 77 человек. Эта цифра нас как медиков пугает! Мы достигаем того пика, который был прошлым летом, - привел слова главы управления официальный ресурс акимата Нур-Султана.

Страдают не только пожилые, среди тяжелобольных есть и люди в возрасте 35 лет.

- Вирус мутирует в новые штаммы, с каждым разом молодеет. Подвергаться тяжелому течению заболевания стали и молодые люди, даже дети стали болеть. В течение 2-3 дней здоровье у заболевших настолько ухудшается, что без аппарата поддержки дыхания им не обойтись. Причина такого состояния у всех пациентов в реанимации - несвоевременное вакцинирование.

Тимур Муратов в очередной раз обратился к гражданам с просьбой вакцинироваться и обезопасить себя от угрозы заражения.

- Важно получить прививку сейчас, иначе потом может быть поздно. Нам, как врачам, нелегко произносить статистику летальных случаев из-за КВИ, тяжело говорить родным, что его близкого больше нет в живых. В прошлом году мы искали всевозможные решения победы над пандемией, сегодня же выход есть - вакцинация! Только так мы выйдем из кризисного положения заболевания, - подытожил он.

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