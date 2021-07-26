В Атырауской области ужесточат карантин

Постановление вступает в силу с 00:00 27 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Вводятся ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19.

Торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети смогут работать только в будние дни с 10:00 до 15:00.

Объекты, участвующие в проекте Ashyq, - с 10:00 до 17:00. С запретом на работу в субботу и воскресенье (за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них).

Объекты общественного питания, фудкорты, в том числе летние площадки, будут работать с 7:00 до 12:00, а объекты, участвующие в проекте Ashyq, - до 17:00. С запретом на работу в субботу и воскресенье.

Деятельность столовых - в будние дни с 7:00 до 17:00. С запретом работы в субботу и воскресенье (за исключением столовых организованных коллективов).

Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы, объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги, - с 9:00 до 17:00 по предварительной записи. С запретом работы в субботу и воскресенье.

Приостанавливается деятельность спорткомплексов, фитнес-центров, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, спортивных и тренажерных зало, не участвующих в проекте Ashyq.

Спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы, участвующие в проекте Ashyq, смогут работать с 7:00.

Постановление вступает в силу с 00:00 27 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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