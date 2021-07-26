Карантинные меры ужесточат в Карагандинской области

Постановление вступает в силу с 00:00 29 июля 2021 года.

Главный государственный врач Карагандинской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, в области приостанавливается деятельность ряда объектов, не участвующих в программе Ashyq: фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные объекты, СПА-центры, сауны.

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До 17:00 ограничивается деятельность следующих объектов-участников проекта Ashyq:

кинотеатры;

объекты общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, кофейни, столовые, летние площадки, банкетные залы и т.д.). Объекты, не участвующие в "Ashyq", функционируют до 12:00 (за исключением банкетных залов);

спортивные объекты, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, СПА-центры, сауны;

салоны красоты, парикмахерские, "барбер-шопы", центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги.

Постановление вступает в силу с 00:00 29 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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