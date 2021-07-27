Жители Литвы не дают властям построить лагерь для нелегалов

Они перекрыли своими автомобилями дорогу, которая ведет к будущему палаточному городку, поэтому работы по его возведению практически остановились.

В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщает zakon.kz.

Они перекрыли своими автомобилями дорогу, которая ведет к будущему палаточному городку, поэтому работы по его возведению практически остановились, передает агентство BNS.

Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что в Девянишкесе. Те же цели. глава литовской Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс

Он сказал, что другой информацией сейчас не располагает.

Протесты вспыхнули и в городе Девенишкес, где власти также планируют разместить нелегалов. Для этого хотят приспособить одну из неработающих школ. Впрочем, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уверена, что пункт приема нелегалов устроят, несмотря на протесты.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкае (Шальчининкский район), в палаточном городке.

Ранее Литва установила на границе с Беларусью первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

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