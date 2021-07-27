Самолет в Мангистау приземлился из-за пыльной бури

Приложение zakon.kz
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На кадрах видно, как грузовик его отбуксировал.
Кадры приземления попали на видео, сообщает zakon.kz.
Очевидец снял как самолет в Мангистау совершил вынужденную посадку в степи, передает Lada.kz.
На кадрах видно, как воздушное судно буксируют "Газелью". В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что по данному происшествию вызов на пульт дежурного не поступал.
Ранее Актау накрыла пыльная буря. Эти кадры также появились в Сети.
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