Врач рассказал о влиянии COVID-19 на слух

Одной из причин является то, что вирус поражает нервную систему.

В число последствий перенесенного COVID-19 могут входить не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

об этом сообщил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, одной из причин является то, что вирус поражает нервную систему.

Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух, — сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Зайцев отметил, что могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Он добавил, что вторая причина снижения слуха после COVID-19 — это поражение вирусом слуховой трубы.

Здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит, — пояснил специалист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!