Эксперт рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать

Можно выбрать будильник-подушку, будильник-кофеварку или будильник-коврик с весами.

Сейчас можно найти большое количество креативных умных будильников, сообщает zakon.kz.

Например, приложение-будильник Alarmy заставит вас встать c кровати и решить задачку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Самое последнее новшество — это возможность некоторых будильников комбинировать формы пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна, — поясняет эксперт.

По его словам, можно выбрать будильник-подушку, будильник-кофеварку или будильник-коврик с весами.

Тимофеев напоминает, что любой будильник вмешивается в структуру сна, и если это происходит резко, то организм может получить стресс. Чтобы этого избежать, лучше выбрать световой будильник или с приятной мелодией.

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