Президент НОК поздравил Зульфию Чиншанло с олимпийской медалью

Также Тимур Кулибаев поблагодарил тренерский штаб федерации тяжелой атлетики и президента федерации Жаната Тусупбекова.

Президент Национального олимпийского комитета поздравил тяжелоатлетку Зульфию Чиншанло с олимпийской наградой - бронзовой медалью, сообщает zakon.kz.

Вы доказали, что по праву считаетесь одной из сильнейших спортсменок мирового масштаба, трижды выиграв первенство планеты, а теперь завоевав и олимпийскую медаль. Эта олимпийская награда станет для всех казахстанцев, которые болели за Вас, залогом будущих побед отечественной школы тяжелой атлетики, - говорится в поздравлении.

Также Тимур Кулибаев поблагодарил тренерский штаб Федерации тяжелой атлетики и президента федерации Жаната Тусупбекова. "Медали Зульфии Чиншанло и Игоря Сона - зримое воплощение усилий и мастерства всей федерации, ее руководства, тренерского состава, комплексно-научной группы, итог пятилетней усердной работы.

Эти спортсмены по праву считаются одними из лучших казахстанских олимпийцев, демонстрируют выдающиеся результаты и служат прекрасным примером для молодого поколения спортсменов и для всех казахстанцев", - отметил президент НОК РК.

Игорь Сон выиграл в Токио бронзовую медаль в категории до 61 килограмма. Зульфия Чиншанло стала обладательницей "бронзы" в весе до 55 килограммов. Казахстан направил на Олимпиаду-2020 двоих тяжелоатлетов и оба получили награды.

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