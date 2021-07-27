COVID-19 подтвердился у 6797 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 542 703 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1537,
- в городе Алматы - 1207,
- в городе Шымкент - 382,
- в Акмолинской области - 195,
- в Актюбинской области - 175,
- в Алматинской области - 260,
- в Атырауской области - 480,
- в ВКО - 333,
- в Жамбылской области - 141,
- в ЗКО - 136,
- в Карагандинской области - 796,
- в Костанайской области - 209,
- в Кызылординской области - 163,
- в Мангистауской области - 254,
- в Павлодарской области - 207,
- в СКО - 142,
- в Туркестанской области - 180.
Всего в стране подтверждено 542 703 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 423,
- в городе Алматы - 631,
- в городе Шымкент - 141,
- в Акмолинской области - 140,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 68,
- в Атырауской области - 60,
- в ВКО - 45,
- в Жамбылской области - 148,
- в ЗКО - 70,
- в Карагандинской области - 249,
- в Костанайской области - 190,
- в Кызылординской области - 17,
- в Мангистауской области - 177,
- в Павлодарской области - 182,
- в СКО - 0,
- в Туркестанской области - 84.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 452 006 человек.
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