COVID-19 подтвердился у 6797 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 542 703 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1537,

в городе Алматы - 1207,

в городе Шымкент - 382,

в Акмолинской области - 195,

в Актюбинской области - 175,

в Алматинской области - 260,

в Атырауской области - 480,

в ВКО - 333,

в Жамбылской области - 141,

в ЗКО - 136,

в Карагандинской области - 796,

в Костанайской области - 209,

в Кызылординской области - 163,

в Мангистауской области - 254,

в Павлодарской области - 207,

в СКО - 142,

в Туркестанской области - 180.

Всего в стране подтверждено 542 703 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 423,

в городе Алматы - 631,

в городе Шымкент - 141,

в Акмолинской области - 140,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 68,

в Атырауской области - 60,

в ВКО - 45,

в Жамбылской области - 148,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 249,

в Костанайской области - 190,

в Кызылординской области - 17,

в Мангистауской области - 177,

в Павлодарской области - 182,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 84.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 452 006 человек.

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