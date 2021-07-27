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COVID-19 подтвердился у 6797 человек за сутки в Казахстане

Фото: РБК 27 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 542 703 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1537,
  • в городе Алматы - 1207,
  • в городе Шымкент - 382,
  • в Акмолинской области - 195,
  • в Актюбинской области - 175,
  • в Алматинской области - 260,
  • в Атырауской области - 480,
  • в ВКО - 333,
  • в Жамбылской области - 141,
  • в ЗКО - 136,
  • в Карагандинской области - 796,
  • в Костанайской области - 209,
  • в Кызылординской области - 163,
  • в Мангистауской области - 254,
  • в Павлодарской области - 207,
  • в СКО - 142,
  • в Туркестанской области - 180.

Всего в стране подтверждено 542 703 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 423,
  • в городе Алматы - 631,
  • в городе Шымкент - 141,
  • в Акмолинской области - 140,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 68,
  • в Атырауской области - 60,
  • в ВКО - 45,
  • в Жамбылской области - 148,
  • в ЗКО - 70,
  • в Карагандинской области - 249,
  • в Костанайской области - 190,
  • в Кызылординской области - 17,
  • в Мангистауской области - 177,
  • в Павлодарской области - 182,
  • в СКО - 0,
  • в Туркестанской области - 84.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 452 006 человек.

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