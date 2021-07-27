В Акмолинской области появился новый город

Токаев подписал постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области".

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", сообщает zakon.kz.

Текст постановления опубликован на официальном сайте Акорды:

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы.

2. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые мерыпо реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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