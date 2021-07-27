Жертв и пострадавших нет.

В Семее в здании библиотеки вуза произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Огонь охватил одно из помещений трехэтажного здания 1987 года постройки.

На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, на тушение задействовано 14 единиц техники.

Очаг пожара находится в помещении библиотеки. Работают 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств, - говорится в сообщении ДЧС ВКО.

Было отмечено, что в 8 часов 05 минут огонь был локализован предварительно на площади 150 кв.м.

Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО.

Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было.

Обновлено в 12:30

В 08:30 спасатели полностью ликвидировали огонь на площади 150 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на помещения архива и библиотеки. Причина случившегося будет устанавливаться специалистами Исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО. пресс-служба ДЧС ВКО

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