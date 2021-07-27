Еще 110 казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

Согласно информации, от КВИ скончались 86 человек, от коронавирусной пневмонии - 24.

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 27 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от КВИ скончались 86 человек, от коронавирусной пневмонии - 24.

На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человека (85 163+ и 1931 КВИ-), из них в стационарах находятся 24 328 пациентов, на амбулаторном уровне - 62 766.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1461 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести - 306;

на аппарате ИВЛ - 182.

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