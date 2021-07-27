Племянники президента Таджикистана избили главу Минздрава после смерти матери от КВИ

Родная сестра президента Таджикистана Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля.

Трое племянников президента Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и министра здравоохранения после смерти матери Курбонби Рахмоновой от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Для лечения сестры главы Таджикистана от коронавируса были приглашены специалисты из Германии, России и Узбекистана. По словам источников издания из МВД и Минздрава, за два часа до смерти Рахмоновой иностранные специалисты сообщили, что таджикские врачи "неправильно лечили пациентку".

Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиедали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента, - рассказал источник.

Рахмонова умерла в Медцентре при исполнительном аппарате главы государства 20 июля. Отмечается, что больше всего от нападения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, которого ударили в челюсть, а руководитель медцентра Холмахмад Рахимзода получил травму головы. Другие врачи получили легкие травмы. После смерти сестры президента МВД начало проверку, но пока никто не задержан.

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