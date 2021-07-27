Спецоперация в Алматы: задержана группа домушников из ВКО

Им грозит тюремное заключение на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

В Алматы задержали группу квартирных воров, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, за преступной троицей числится пять эпизодов краж.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Ходили по дворам, высматривали окна и подъезды многоэтажных домов. "Работали" преступники в основном в будние дни, когда большинство людей на работе. Пока двое хозяйничали в чужом жилище, третий дожидался в машине, находился, так сказать, на подстраховке, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, все трое были задержаны сотрудниками спецгруппы УКП ДП Алматы совместно с сотрудниками седьмого управления МВД РК и ПСН "Арлан" ДП Алматы.

С последнего "дела" из квартиры исчезли золотые изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила миллион тенге. От вещественных доказательств задержанные избавиться не успели. Они были изъяты в ходе задержания и приобщены к уголовному делу.

На данный момент участники криминального трио водворены в изолятор временного содержания.

К слову, подозреваемые, 1983, 1985 и 1987 годов рождения, все уроженцы ВКО. И все трое уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Им грозит тюремное заключение на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества, - подытожил Куатбек Науатов.

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