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19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области - он скончался

Фото: Alcosafe Chile 27 июля 2021, 09:33

Мужчина скончался на месте происшествия.

В селе Маргулан Павлодарской области произошел несчастный случай - 19-летнего рабочего засыпало песком, сообщает zakon.kz.

26 июля в 15:40 в селе Маргулан Павлодарской области 19-летнего разнорабочего одного из ТОО засыпало песком во время прокладывания водопроводных труб. Мужчина скончался на месте происшествия. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В ведомстве отметили, что назначены экспертизы.

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