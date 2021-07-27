19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области - он скончался

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Мужчина скончался на месте происшествия.
В селе Маргулан Павлодарской области произошел несчастный случай - 19-летнего рабочего засыпало песком, сообщает zakon.kz.
26 июля в 15:40 в селе Маргулан Павлодарской области 19-летнего разнорабочего одного из ТОО засыпало песком во время прокладывания водопроводных труб. Мужчина скончался на месте происшествия. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
В ведомстве отметили, что назначены экспертизы.
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