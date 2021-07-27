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Джиган выпустил трек вместе с казахстанцем

Фото: newtimes.kz 27 июля 2021, 09:38

Казахстанец исполняет припев.

Российский рэп-исполнитель Джиган выпустил трек "На чиле" с казахстанцем The Limba, сообщает zakon.kz.

Также в фите приняли участие Тимати, Егор Крид, Гуф, OG Buda, Soda Luv и Blago White.

Пацаны на чиле, а Лимба выдал пушечку, лучший припев!

Парт Лимбы просто пушка, такой кайф.

У Лимбы нету парта, но лучший кусок у него.

Припев Лимбы - это просто нечто, - отметили комментаторы.

The Limba (Мухаметали Ахметжанов) - музыкант R&B и поп-исполнитель из Алматы.

21 мая 2020 года вышел его сингл "X.O" совместно с Andro. 9 июня состоялась премьера музыкального видеоклипа на песню, который набрал более 20 млн просмотров.

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