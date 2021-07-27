Казахстанский тхэквондист стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

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В первом круге соревнований ему предстояла встреча с чемпионом мира-2017 - представителем Германии Александром Бахманом.
На Олимпийских играх в Токио продолжается турнир по тхэквондо. Стартовали соревнования среди мужчин, сообщает zakon.kz.
Тхэквондист Руслан Жапаров одержал победу в турнире, - сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
В первом круге соревнований ему предстояла встреча с чемпионом мира-2017 - представителем Германии Александром Бахманом.
Встреча завершилась со счетом 11:6 в пользу казахстанского спортсмена. пресс-служба НОК РК
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