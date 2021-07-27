Казахстанский дзюдоист завершил выступление на Олимпиаде

Соперником казахстанца был представитель Монголии Саид Молали.

В Токио стартовали соревнования по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 81 кг, сообщает zakon.kz.

Казахстанский дзюдоист Дидар Хамза уступил в первом круге турнира, - сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Соперником казахстанца был представитель Монголии Саид Молали.

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