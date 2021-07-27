Токаев прибыл в Кокшетау

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Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау Акмолинской области, сообщает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона, - написал Уали.
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