Токаев прибыл в Кокшетау

Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона, - написал Уали.

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