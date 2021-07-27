1,5 млрд заплатили казахстанцы за нарушение карантина

Приостановлена деятельность 91 объекта.

Казахстанцы заплатили полтора миллиарда тенге за нарушение карантина с начала года, сообщает zakon.kz.

В сообщении МВК по нераспространению COVID-19 отмечается, что на данный момент в республике задействовано 1860 мобильных мониторинговых групп.

К сожалению, анализ их деятельности за июнь показал снижение активности и эффективности работы на 32%, - отмечено в публикации.

Максимальное снижение охвата рейдами объектов наблюдается в Туркестанской, Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях.

Вместе с тем высокая эффективность работы групп отмечается в Шымкенте, Алматы и Жамбылской области.

В рамках проекта Ashyq проверками было охвачено 35 344 субъекта МСБ. Нарушения выявлены на 482 предприятиях.

Стоит отметить, что с 1 января по 24 июля мониторинговыми группами по республике проведено 132 088 рейдов, охвачено 758 679 объектов. Нарушения ограничительных мер выявлены на 20 158 объектах.

За истекший период к ответственности привлечено 19 026 лиц, в том числе 11 376 представителей субъектов бизнеса и 7650 физических лиц. Взыскано штрафов на сумму более 1,5 млрд тенге. Приостановлена деятельность 91 объекта, в суд передано 334 материала, - говорится в сообщении.

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