Почему никто не задает вопрос – что происходит с тенге?

Ослабление курса национальной валюты – одна из наиболее веских причин, почему в Казахстане дешевое топливо.

В обществе поднимается очень много вопросов, касающихся ценообразования на всю линейку товаров. За последнее время выросли цены не только на ГСМ, но и на продукты питания, на строительные материалы и т.д. Журналист zakon.kz не станет заострять внимание потребителя на всей линейке товаров, пользующихся спросом у населения, поэтому немного покопается в ситуации на топливном рынке. Почему растут цены на топливо?

Сначала для анализа приведем немного статистики, касающейся курса национальной валюты - тенге. Не станем вдаваться в период, когда курс национальной валюты составлял около 150 тенге.

В период 2018-2021 гг. курс национальной валюты по отношению к доллару США ослаб почти на 30%. Если в начале 2018 г. за один доллар давали 327,01 тенге (по курсу Национального банка РК), то 19-го июля 2021 г. доллар стоит уже 426,47 тенге. В отдельные периоды курс доллара по версии Национального банка РК поднимался до 447,67 тенге.

Далее годовой темп инфляции за тот же период, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, составил:

При этом в указанном периоде рост розничных цен составил:

- на бензин Аи-92 - 8% - со 159 тг/литр в начале 2018 г. до 172 тг/литр в июле 2021 г. При этом в 2019-2020 гг. розничная цена на бензин даже снижалась до 148-150 тг/литр. Среднегодовой рост стоимости литра бензина Аи-92 составляет 2,0%;

- на дизельное топливо - 25% - со 158 тг/литр в начале 2018 г. до 198 тг/литр в июле 2021 г. Среднегодовой рост стоимости дизельного топлива составляет 7,0%.

Фактические розничные цены на ГСМ в стране в течение всего периода находились в пределах годового темпа инфляции, а по бензину даже ниже.

То есть тенге дешевеет, а цена на топливо практически не меняется.

А вот динамика изменения розничных цен на рынке ГСМ в РК в перерасчете на доллары США:

В период с 2018 по 2021 г. стоимость бензина Аи-92 в пересчете на доллары США снизилась на 20%, а снижение стоимости дизельного топлива составило 5%.

Со снижением курса тенге стоимость топлива в долларовом эквиваленте стремительно падает.

Почему говорим о курсе доллара, если для расчетов используем национальную валюту?

Нефть, поставляемая как на экспорт, так и на внутренний рынок зависит от стоимости тенге по отношению к доллару США. С чем это связано?

Инвестиции. Рынок нефтедобычи в Казахстане в своей основной массе представлен иностранным капиталом, будь то китайские инвестиции или инвестиции мировых нефтяных гигантов. В развитие отрасли привлекались и привлекаются иностранные займы в иностранной валюте. То есть интересы инвесторов, по логике, должны быть защищены. Иначе Казахстан потеряет инвестиционную привлекательность.

То есть при поставке нефти на внутренний рынок нефтедобывающие компании, хоть и косвенно, но ориентируются на мировые котировки нефти и стоимость нефти для внутреннего рынка в перерасчете на доллары США.

Следующее. Налоговые обязательства инвесторов. Мы не станем говорить о всей системе налогообложения нефтяников. Понятно, что рентный налог, экспортные таможенные пошлины и все прочее, связанное с экспортом сырья, привязано к иностранной валюте.

Налог на добычу полезных ископаемых. Согласно Ст. 741 Налогового кодекса РК, ставка налога строго привязана к мировой котировке на сырье, исчисляемой в долларах США. При поставке нефти на внутренний рынок применяется понижающий коэффициент 0,5, но расчет ставки налога тем не менее остается привязанным к доллару США. То есть налог на добычу полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок, хоть и уплачивается в тенге, но рассчитывается в долларах США.

Поэтому, чтобы говорить на одном языке, необходимо приведение всей системы расчетов и взаиморасчетов в нефтяной отрасли в какую-то одну среду.

Что получаем в итоге? Понимая, что наша страна является участником мировой экономики, учитывая все особенности внутреннего налогообложения, методики расчетов и формирования цен, существующую динамику инфляции - цены на топливо внутри Казахстана не растут, а снижаются. Нонсенс, скажете вы, но данные по стоимости топлива в перерасчете на доллары США говорят именно об этом.

Розничные цен на ГСМ в мире по данным globalpetrolprices.com:

Ослабление курса национальной валюты - одна из наиболее веских причин, почему в Казахстане дешевое топливо, хотя Казахстан исторически входит в список стран с самым дешевым топливом. Но на фоне ослабления курса тенге снижение розничных цен в Казахстане наиболее ярко выражено, даже в сравнении с нестабильностью российского рубля. В государствах-лидерах по объемам добычи и переработки нефти, таких как Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ, цены на топливо на 50% выше, чем в Казахстане.

Кроме того, фактор обесценивания топлива внутри Казахстана оказывает существенное влияние на возможности импорта нефтепродуктов из России, так как ценообразование на нефтепродукты из РФ в РК формируется на основе экспортной альтернативы с черноморскими портами РФ. Заключение контрактов осуществляется в долларах США или в строгой привязке к курсу валюты. Текущий уровень цен на казахстанском оптовом и розничном рынке не позволяет осуществлять импорт нефтепродуктов из РФ, так как цены на российском и мировом рынках существенно выше, чем в Казахстане.

Так что утверждение о ненасытности нефтяников, бытующее в нашем обществе, не является корректным, если изучить суть вопроса изнутри.

Лариса Черненко

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