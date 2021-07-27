Samsung запускает продажи новых интерьерных холодильников Bespoke в Казахстане

Bespoke способен трансформироваться и подстраиваться под образ жизни владельца.

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Обновленная линейка Bespoke имеет индивидуальные настройки и гибкую функциональность. Samsung реализует новую концепцию, когда дизайнерский холодильник становится средством самовыражения, помогая воплотить разные идеи интерьера и отражая уникальный характер владельца.

Bespoke способен трансформироваться и подстраиваться под образ жизни владельца. К примеру, если семья небольшая, скорее всего, достаточно обычного холодильника, а с расширением можно приобрести еще одно-, двух- и даже трехдверный модуль! Панели просто крепятся к устройству, их можно менять в зависимости от дизайна помещения и желания пользователя.

Новинка имеет высоту 2 метра, при этом можно подобрать цвета и материалы панелей: бежевый и небесно-голубой (матовое стекло), а также черный и классический белый (глянцевое стекло). Кроме того, можно также приобрести модели из предыдущей линейки высотой 1,85 метра с широкой цветовой гаммой: молочный белый и графит (матовый металл), классические синий и белый, бургунди, пудро-розовый и лиловый (глянцевое стекло), а также серый и бежевый (матовое стекло). Благодаря разнообразию расцветок и текстуры Bespoke всегда можно найти вариант, который придется по вкусу.

Платформа Bespoke Home – это гораздо больше, чем привычные холодильники. Это комплексные интерьерные решения, которые соответствуют изменившимся и индивидуальным бытовым привычкам пользователей. Гибкий подход к цветам и текстуре корпуса, возможность подстроить холодильник под себя, благодаря модульной конструкции, и современный дизайн. Bespoke Home – это переосмысление кухонного пространства, которое становится гораздо изящнее и комфортнее.

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