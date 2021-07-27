Астрологи перечислили самые ужасные привычки знаков зодиака

Эксперты по звездам перечислили неприятные привычки каждого из представителей знаков.

Самые ужасные привычки знаков зодиака перечислили астрологи, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль" со ссылкой на астрологов, у каждого знака зодиака есть свои плохие привычки.

Эксперты по звездам перечислили неприятные привычки каждого из представителей знаков.

Овен

У рожденных под этим знаком невероятно огромный энергетический потенциал. Он им и помогает, и мешает.

Главные плохие привычки Овнов - бесцеремонность, прямолинейность, неумение правильно вести диалог, а в некоторых случаях - агрессия.

Телец

Представители этого знака бывают неряшливы и обожают считать людей своей собственностью.

Тельцы довольно злопамятны, ревнивы и эгоистичны.

Близнецы

Привлечение к себе внимания - это нравится Близнецам, но они им не дорожат.

Поэтому долгосрочные отношения у Близнецов не всегда складываются. Также они не умеют хранить тайны.

Рак

Рожденные под этим знаком любят приукрашивать события, особенно если есть возможность выставить себя не тем, кем они являются.

Также многие Раки страдают забывчивостью, довольно замкнуты и обидчивы.

Лев

Представителям этого знака эгоизм и хвастовство мешают стать успешными.

Даже если Львы в чем-то недостаточно хороши, они не упустят возможности показать всем свое превосходство.

Дева

Постоянные жалобы на жизнь - это самая ужасная привычка Дев.

Девы не переносят критику, потому что в душе они настоящие перфекционисты.

Весы

Рожденные под этим знаком обожают тратить деньги, причем, на абсолютно ненужные вещи.

Кроме того, они стараются понравиться всем, поэтому многие считают представителей этого знака настоящими льстецами.

Скорпион

Представители этого знака отличаются крайней злопамятностью и мстительностью.

Также Скорпионы часто не умеют расслабляться и отдыхать. Кроме того, они являются сильнейшими манипуляторами.

Стрелец

Стрельцы очень самобытны - словно с другой планеты.

Поэтому многие их не понимают. Также они обожают манипулировать людьми и сталкивать их лбами.

Козерог

Рожденным под этим знаком всегда не хватает времени на любовь.

Главная плохая привычка Козерогов - излишнее трудолюбие. Кроме того, они любят только получать, но не отдавать взамен.

Водолей

Они ужасно ревнивы.

Помимо этого, Водолеи любят строить в головах других людей тот образ, который им наиболее удобен. А в отношениях представители знака зачастую слишком холодные.

Рыбы

Рыбам необходима опора в лице близких людей, однако они не умеют благодарить их за оказанную поддержку.

Представители знака весьма депрессивны и склонны к одиночеству.

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