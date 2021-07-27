Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Приложение zakon.kz
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В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе 10 дней.
В Казахстане 30 августа отмечается День Конституции, сообщает zakon.kz.
Этот день является государственным праздником, он выпадает на понедельник. Таким образом, казахстанцы на этой неделе отдохнут три дня: 28, 29 и 30 августа.
В общей сложности при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе 10 дней.
При шестидневной рабочей неделе получается всего шесть выходных дней.
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