Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе 10 дней.

В Казахстане 30 августа отмечается День Конституции, сообщает zakon.kz.

Этот день является государственным праздником, он выпадает на понедельник. Таким образом, казахстанцы на этой неделе отдохнут три дня: 28, 29 и 30 августа.

В общей сложности при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе 10 дней.

При шестидневной рабочей неделе получается всего шесть выходных дней.

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