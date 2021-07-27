Новые рекорды жары прогнозируют ученые в ближайшие десятилетия

Сейчас планета нагревается со скоростью около 0,18 градуса по Цельсию за десятилетие. Это значительно быстрее, чем темпы потепления за предыдущие 40 лет, что подвергает жителей Земли большему риску беспрецедентной жары.

Ученые из Института атмосферы и климата при Швейцарской высшей технической школе Цюриха пришли к выводу, что людям следует быть готовыми к новым погодным рекордам и более высоким температурам, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Climate, отмечается, что скорость изменения климата является недооцененным фактором.

И сегодня ускоряющиеся темпы потепления практически гарантируют более экстремальные температурные рекорды в ближайшие десятилетия.

Согласно исследованию, ученые для своих расчетов использовали компьютерные модели и записи о погодных явлениях в прошлом.

В качестве примера приводятся данные относительно повышения температуры на тихоокеанском побережье США. По сравнению с предыдущими рекордами оно составило 3-5 градусов. При этом ученые отмечают, что обычно превышения прошлых рекордов бывают на доли градуса.

Как отмечается, исследование показало, что при сценарии с большими выбросами углекислого газа рекордно высокие температуры в 2-7 раз более вероятны в период с 2021 по 2050 год и в 3-21 раз - с 2051 по 2080 год.

При этом, как считают ученые, наибольшая частота этих экстремальных температур может наблюдаться в периоды более быстрого потепления сразу после нескольких лет относительно "плоского" подъема температуры.

Сейчас планета, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, нагревается со скоростью около 0,18 градуса по Цельсию за десятилетие.

Это значительно быстрее, чем темпы потепления за предыдущие 40 лет, что подвергает жителей Земли большему риску беспрецедентной жары.

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