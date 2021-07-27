Казахстанские ватерполисты потерпели поражение на Олимпиаде

Ватерполисты играли против команды Сербии.

Казахстанские ватерполисты потерпели поражение во втором матче Токио-2020, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, во втором матче группового этапа казахстанские ватерполисты провели матч против команды Сербии.

Матч завершился со счетом 19:5.

Авторами голов стали: Евгений Медведев (2), Дусан Маркович (1), Сржан Вуксанович (2).

В первом матче казахстанцы проиграли сборной Хорватии со счетом 7:23.

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