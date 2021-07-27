В Казахстане продлили сроки рефинансирования ипотечных жилищных займов

Срок для обращения заемщиков с заявлением на получение дополнительной помощи по программе продлен до 1 октября 2021 года.

В связи с пандемией COVID-19 и введением жестких карантинных ограничений в 2020 году, а также сложной эпидемиологической ситуацией в текущем году, правлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о продлении срока оказания дополнительной финансовой помощи ипотечным заемщикам до 1 ноября 2021 года, сообщает zakon.kz.

В настоящее время меры дополнительной финансовой помощи предоставляются заемщикам по категории социально уязвимых слоев населения (СУСН), займы которых обеспечены единственным жильем и были рефинансированы в рамках Раздела 1 и/или 2 Программы , а также чье жилище перешло на баланс банка, - сообщили в агентстве.

Решением правления Агентства в программу внесен ряд дополнительных поправок, направленных на продление срока представления документов в банки и упрощение процесса получения дополнительной помощи заемщиками.

Для охвата большего числа ипотечных заемщиков и предоставления им времени для подготовки пакета документов в банки, срок для обращения заемщиков с заявлением на получение дополнительной помощи по Программе продлен до 1 октября 2021 года, - пояснили в агентстве.

При этом для облегчения процесса сбора пакета документов с 11 до 7 сокращен перечень наименований документов, предоставляемых заемщиками в банк для рассмотрения вопроса оказания им дополнительной помощи.

На сайте Агентства размещены контакты работников банков и организаций для взаимодействия с заемщиками и перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам.

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