Василий Левит проиграл нокаутом в первом бою на Олимпиаде

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Бой продлился неполных два раунда.
Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Olympic.kz, в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом.
Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун.
Судья в итоге остановил встречу.
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