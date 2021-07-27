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Василий Левит проиграл нокаутом в первом бою на Олимпиаде

Фото: Olympic.kz 27 июля 2021, 16:11

Бой продлился неполных два раунда.

Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Olympic.kz, в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом.

Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун.

Судья в итоге остановил встречу.

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