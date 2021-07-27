Петропавловск - город, где живет душа

История города началась в 1752 году.

В Казахстане много городов, история возникновения которых уникальна. Один из них – Петропавловск, самый северный областной центр нашей страны.

Как отмечает Первый канал "Евразия", его основали казаки - как крепость для защиты от джунгар. Затем он стал центром купеческой торговли. А потом уже во времена Советского Союза сюда приехали целинники. В Петропавловске с одинаковым пылом отмечают Рамазан, Сабантуй и Пасху, и говорят на многих языках.

История города началась в 1752 году. Тогда это оборонительное укрепление называлось Крепость Святого Петра. Наряду, с которым в народе почитался и еще один святой – Павел, тоже покровитель военных. Именно в честь этих двух святых апостолов, поначалу негласно, а с 1807 года официально город и стал именоваться Петропавловск.

Петропавловск – край белых берез и земля, подарившая Казахстану такие таланты, как: Магжан Жумабаев, Габит Мусрепов и Сабит Муканов. Здесь располагается уникальный музей-ставка великого правителя прошлого – Аблай хана. В этой резиденции глава Казахского ханства урегулировал внутригосударственные вопросы, судебные споры и налаживал связи с соседней Россией. Туристы, посетившие этот исторический комплекс, могу увидеть исторические документы, которые подписывал великий правитель, его оружие, украшения, традиционные бытовые предметы и даже кровать Аблай хана, сделанную из дерева и инкрустированную костью.

Еще одним потрясающе красивым историческим местом Петропавловска является Ботанический сад, которому уже век, и он – старейший в Казахстане.

Здесь в суровых условиях севера выращивают 2 000 видов растений со всего мира.

Также в городе есть целая улица, которая оформлена по мотивам сказок, и на которой вскоре может появиться фигура "Конька-Горбунка". А все от того, что когда-то по этим улицам любил гулять писатель, поэт – Петр Ершов. Живя в Петропавловске, он с детства был очарован местными ярмарками их живостью, буйством красок и веселыми народными гуляниями. Бесспорно, все это и вдохновило Петра Павловича на написание знаменитой сказки.

Петропавловск - зеленый и удивительно компактный город. В нем нет небоскребов и пробок, что, согласитесь в наше время большая редкость. Из конца в конец город можно объехать за 20 минут, а такси приедет через три минуты.

При этом город строится поразительными темпами. Здесь сносят целые кварталы старых домов и возводят новые. И не только дома, построены здесь: Дворцы школьника и спорта, теннисные корты, торговые центры, больницы.

Петропавловск меняется, становится более современным, но по-прежнему остается городом, где тесно сплелись и прекрасно уживаются настоящее и прошлое. Где люди доброжелательны и отзывчивы. Где никто не отвернется на улице, и здороваются даже незнакомцы. Он остается городом, где живет душа, куда хочется возвращаться, где хочется жить, строить дома и семьи, сажать деревья.

Ольга Витукевич

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