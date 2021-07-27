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Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Германии

Фото: РИА Новости 27 июля 2021, 16:37

Пятеро сотрудников пропали без вести.

Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, серьезно пострадали два сотрудника завода, еще пятеро пропали без вести.

Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей запереться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.

Движение в районе ЧП частично перекрыто.

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