Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Германии

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Пятеро сотрудников пропали без вести.
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, сообщает zakon.kz.
По данным РИА Новости, серьезно пострадали два сотрудника завода, еще пятеро пропали без вести.
Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей запереться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.
Движение в районе ЧП частично перекрыто.
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