Появилось видео поражения Василия Левита

Василий Левит - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Появилось видео нокаута Василия Левита от испанского боксера на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.

Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр. В 1/8 финала в весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом.

Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун. Судья в итоге остановил встречу.

Василий Левит - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

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