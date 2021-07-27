Появилось видео поражения Василия Левита

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Василий Левит - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.
Появилось видео нокаута Василия Левита от испанского боксера на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.
Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр. В 1/8 финала в весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом.
Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун. Судья в итоге остановил встречу.
Василий Левит - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.
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