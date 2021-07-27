Нарколог опроверг пользу употребления алкоголя в малых дозах

Употребление малых доз алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Употребление малых доз алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает zakon.kz.

Алкоголь является крайне опасным напитком в любых дозах. Даже его употребление в маленьких количествах со временем приводит к увеличению дозы.

Жара негативно влияет на работу сердца. Употребление алкоголя при этом будет усиливать расстройство сердечной деятельности. Необходимо помнить, что употребление спиртных напитков при высоких температурах воздуха может привести к катастрофическим последствиям.

Люди, которые употребляют маленькое количество алкоголя, меньше других страдают от проблем с сердцем. При этом более высокая смертность трезвенников чаще всего вызвана заболеваниями, при которых алкоголь крайне опасен.

У них нет психологических проблем или психических расстройств, зависимости от алкоголя. Это благополучные люди, имеют доступ к качественной медицине, - заявил ФАН нарколог Юрий Сиволап.

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