Не поделили очередь: женщина избила жительницу Темиртау

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Ведется расследование.
В Темиртау в магазине произошла драка - женщины не поделили очередь, сообщает zakon.kz.
Инцидент случился 23 июля.
Потерпевшая 37-летняя женщина рассказала, что словесный конфликт из-за очереди в магазине перерос в драку на улице.
Злоумышленница нанесла потерпевшей телесные повреждения, разбила очки и сломала сотовый телефон. По "горячим следам" патрульные задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя женщина. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".
Ведется расследование.
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