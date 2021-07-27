Не поделили очередь: женщина избила жительницу Темиртау

Ведется расследование.

В Темиртау в магазине произошла драка - женщины не поделили очередь, сообщает zakon.kz.

Инцидент случился 23 июля.

Потерпевшая 37-летняя женщина рассказала, что словесный конфликт из-за очереди в магазине перерос в драку на улице.

Злоумышленница нанесла потерпевшей телесные повреждения, разбила очки и сломала сотовый телефон. По "горячим следам" патрульные задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя женщина. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Ведется расследование.

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