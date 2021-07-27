Олимпиада-2020: Казахстанский пловец пробился в полуфинал

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Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал.
27 июля в Токио в рамках Олимпийских игр состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 м брассом, сообщает zakon.kz.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин.
Он выступил в пятом заплыве. Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет 28 июля. пресс-служба НОК РК
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