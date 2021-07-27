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Олимпиада-2020: Казахстанский пловец пробился в полуфинал

Фото: olympic.kz 27 июля 2021, 17:15

Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал.

27 июля в Токио в рамках Олимпийских игр состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 м брассом, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин.

Он выступил в пятом заплыве. Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет 28 июля. пресс-служба НОК РК

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