Драку сняли на видео в Актау.

Драка пьяных мужчин попала на видео в Актау, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили очевидцы, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Также они рассказали, что до драки мужчины были в баре неподалеку.

Мужчина в белом оборонялся, на него набрасывались двое, и еще двое, кажется, пытались разнять их. Но страшнее всего было, когда они на площадку кувырком посыпались, и один из мужчин ударил другого барным стулом по голове, он этот стул всю драку с собой таскал. А потом они совсем разошлись, начали из мусорки дрова какие-то доставать и друг друга ими бить, - рассказала одна из очевидцев происшествия.

Жильцы добавили, что во дворе дома установлена видеокамера, и они рассчитывали, что полиция оперативно отреагирует на драку.

Но никто не приезжал, и в итоге мы позвонили сами. Участковый приехал минуты за четыре, и они пошли разбираться. Конечно, это их дело, что они не поделили. Но смотреть на это было жутко, и бабушки с детьми на площадке не знали, что делать. Что у этих мужчин в головах было, чтобы напиваться в понедельник днем до такого состояния? - добавила жительница.

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