Карантин ужесточат в пяти городах Казахстана со 2 августа

Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде.

27 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает zakon.kz. Вице-премьер, заслушав отчет министра здравоохранения и руководства Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Карагандинской, Атырауской областей об эпидемиологической ситуации в регионах, поручил принять меры по полноценному и бесперебойному обеспечению медицинских организаций и населения необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране. МВК по нераспространению COVID-19

В этих городах со 2 августа вступят в силу следующие ограничительные меры:

приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с Нур-Султаном (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкентом (Сайрамский, Толебийский районы), Карагандой (Темиртау, Шахтинск, Абай). МВК по нераспространению COVID-19

Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.

Вице-премьер отметил важность работы мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и низкую активность в данном направлении во всех регионах. Так, максимальное снижение охвата рейдами объектов МСБ наблюдается в Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, а также в городах Алматы и Шымкент. Снижение количества выявленных нарушений отмечается в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Тугжанов поручил активизировать работу мониторинговых групп во всех регионах.

Также вице-премьер отметил низкие темпы вакцинации в некоторых регионах страны. К примеру, в Мангистауской области первым компонентом привито всего 25,6% населения, что более чем в два раза ниже среднего значения по республике (52,4%). Показатели шести регионов (ЗКО, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская, Павлодарская области) значительно отстают от среднего значения по стране.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14 июля №32 в срок до 10 августа все работники сферы услуг должны получить прививку первого компонента вакцины против COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!