Дети стали чаще заражаться коронавирусом в Нур-Султане

В Нур-Султане с июня месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

В основном дети поступают с заболеванием после семейного контакта. Об этом рассказала врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части Многопрофильной городской детской больницы №3 Роза Утегенова, сообщает zakon.kz.

То есть, если в семье заболел взрослый человек, даже пусть в легкой форме, дети практически все подвергаются заражению. На сегодня в детском инфекционном центре с КВИ на лечении находятся более 112 детей с различной степенью тяжести заболевания. В день по статистике в среднем 100-120 детей, - сказала врач.

Она отметила, что "дельта-штамм" очень агрессивный, поэтому дети легко и быстро заражаются от взрослых.

У детей заболевание встречается от бессимптомных до клинически выраженных форм. Основные симптомы у детей - это интоксикация, лихорадка, высокая температура, могут быть катаральные проявления. Поэтому можно сказать, что вначале ничем не отличается от обычных вирусных инфекций. Но уже после в динамике могут развиться осложнения, также при наличии хронических заболеваний у деток может начаться декомпенсация хронических патологий. Это приводит к ухудшению состояния, - добавила Роза Утегенова.

Также, по мнению врача, многое зависит от состояния здоровья ребенка до заражения коронавирусом. То есть, если он был здоровым до КВИ, протекать болезнь будет в менее агрессивной форме.

Особенность течения заболевания в том, что их инфекционный процесс может оборваться на любой стадии - либо быстрое выздоровление, либо переход в более тяжелую форму. Инкубационный период проходит, как у взрослых - от 4 до 14 дней. Однако может лавировать (ухудшаться или нет) при наличии у ребенка сопутствующих заболеваний, - рассказывает специалист.

Основными органами заражения являются легкие, как и у взрослых. Но также может быть сердце, печень, ЖКТ. В более тяжелой форме это может быть развитие сепсиса и шокового состояния. Также у детей могут быть поражены сразу несколько нервных систем, что тоже влечет негативные последствия.

Всем родителям хочется сказать, чтобы строго соблюдали все меры предосторожности и особенно - шли на вакцинацию. В основном дети заболевают в тяжелой форме в невакцинированных семьях. Получите прививку и обезопасьте себя и детей! Ведь маленькие детки могут не понять, что заболели, а после болезнь протекает уже в сильной динамике, - подытожила Роза Утегенова.

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