Политолог назвал семь факторов победы партии Nur Otan

Политолог Эдуард Полетаев прокомментировал прошедшие прямые выборы акимов сел.nu

Известный политолог Эдуард Полетаев специально для zakon.kz прокомментировал прошедшие прямые выборы акимов сел и назвал семь факторов победы партии Nur Otan.

В минувшее воскресенье завершилась кампания по выборам руководителей местных исполнительных органов первого звена. Теперь 730 сельских акимов имеют электоральный мандат доверия. Вместе с этим в исполнительную вертикаль власти введен принципиально новый институт - прямые выборы. И очень важно, что избрание сельских акимов прошло в открытой и конкурентной борьбе.

К тому же выборы придали повестке аула электоральное значение, зафиксировав отношение сельчан к власти и текущей ситуации. По сути, прошедшая кампания стала барометром жизни аула. В частности, тезис о политическом инфантилизме сельчан опровергнут количеством самовыдвиженцев (63,1% против 36,9% партийных кандидатов), а также явкой избирателей (которая была больше, чем на последних парламентских выборах).

Наряду с ростом политической культуры сельские выборы наглядно продемонстрировали качественные изменения на партийном поле. Благодаря прошедшей кампании партии активизировали работу, впервые работая исключительно по повестке аула. В этой борьбе за сельский электорат правящая партия вновь стала первой: в 86% населенных пунктов, где проходили выборы, большинство избирателей отдали предпочтения нуротановцам. Таким образом, Nur Otan подтвердил статус общенациональной политической силы, закрепив успех на последних парламентских выборах. Этот результат предопределен семью ключевыми факторами.

Достойный состав кандидатов

Партия сформировала оптимальный состав кандидатов, отразив основные предпочтения сельского электората, его социально-демографическую структуру. Так, более 35% кандидатов - это новые лица, представленность женщин - 11%, молодежи до 35 лет - 14%, средний возраст - 46 лет. Очень важно, что аналогичные показатели у правящей партии были и на парламентских выборах, что свидетельствует о том, что взятый партией курс на обновление является устоявшимся трендом. Это подтверждается и другим фактом - многие из кандидатов были участниками праймериз, председателями первичных организаций. При этом костяк кандидатского состава Nur Otan составили хозяйственники. Эта ставка на опытные кадры прагматична, поскольку позволила решить сразу несколько задач: наравне со всеми пройти выставленные государством регистрационные фильтры; повысить электоральную привлекательность; обеспечить задел для эффективной работы в предстоящие четыре года. Кроме того, правящая партия использовала ресурс самовыдвижения - часть кандидатов в акимы вышла на предвыборную гонку в качестве самовыдвиженцев, но по факту они являются членами Nur Otan. В итоге победителями на выборах стали 65 самовыдвиженцев-нуротановцев, или 8,9% от общего количества вновь избранных акимов.

Организационные и ресурсные возможности

Для партий результат избирательных кампаний зависит прежде всего от организационных, кадровых, финансовых, технических, информационных возможностей. Причем на прошедших выборах электоральные задачи для партий усложнялись тем, что им предстояло "погрузиться" в село, то есть работать на первичном уровне, что требовало еще большего напряжения внутренних ресурсов (особенно в контексте того, что за исключением Nur Otan филиальная сеть партий "погружена" максимум до областного уровня, в редких случаях - до районного).

Закономерно, что большинство партий, кроме Nur Otan и "Ауыл", не смогли выставить и 100 кандидатов, поэтому во многих областях у них было минимальное количество кандидатов, а в отдельных регионах они и вовсе отсутствовали (к примеру, в Костанайской области не было кандидатов от Народной партии). В свою очередь благодаря своим ресурсным и инфраструктурным возможностям Nur Otan охватил более 80% избирательных округов, выдвинув 586 кандидатов. При этом всем им была оказана необходимая методологическая помощь. Фактически на кандидатов от Nur Otan работала вся партийная машина - центральный аппарат, 248 филиалов, 4,5 тыс. первичных партийных организаций, региональная система из 1,7 тыс. общественных советов. Свою роль сыграло и то, что правящая партия имеет колоссальный электоральный опыт, которого нет ни у одной другой партии.

Технологичность агитационной работы

О масштабности агиткампании Nur Otan говорят такие показатели: более 45 тыс. мероприятий, охвативших 1,2 млн. человек; 228 тысяч агитматериалов; 930 материалов в СМИ и почти 48 тысяч постов в социальных сетях. В ходе агитации партия использовала алгоритмы и инструменты, доказавшие эффективность на последних парламентских выборах. Кандидаты поднимали реальные проблемы и актуальные вопросы своих населенных пунктов, что, в свою очередь, сопровождалось продвижением в социальных сетях и закреплением в медиа-поле. Из-за коронавирусных ограничений часть агитмероприятий кандидаты от Nur Otan перенесли в онлайн-формат (рассылка в мессенджерах, онлайн-встречи, прямые эфиры в соцсетях). Однако главный акцент партия сделала на традиционные методы агитации, которые имеют больший отклик в сельском электорате. Так, рабочим форматом агитационной кампании Nur Otan была акция "от двери к двери". Всего же почти 70% всех своих агитмероприятий партия провела в офлайн-формате, работая по принципу "face to face" (в отличие от других партий, которые сделали ставку на создание информационного шума и сбор лайков).

Политическое лидерство

Важной составляющей победы правящей партии является авторитет ее Председателя Н. Назарбаева. Этот фактор во многом повлиял на выбор электората, особенно старшего поколения - доминирующей страты сельских территорий. Определяющее значение также имело и то, что партия выступает одной из опор политики Президента Токаева, обеспечивая слаженность работы органов власти и общественный мандат доверия государственному курсу. И если победа правящей партии на парламентских выборах-2021 стала выражением доверия государственному курсу в общестрановом масштабе, то победа на прошедших выборах подтвердила легитимность системы в конкретно взятом разрезе - в фокусе сельской местности.

Обратная связь

Эффективность предвыборной стратегии Nur Otan объясняется также и выверенностью действий правящей партии, которые, в свою очередь, были построены, исходя из анализа обратной связи с населением. Главными каналами информации стали социологические исследования и данные общественных приемных партий. Так, накануне выборов Институт общественной политики Nur Otan провел ряд замеров: составлен портрет сельского акима, определены актуальные проблемы сельской повестки, изучено социальное настроение в ауле.

В ходе последних выборов в Мажилис Парламента и маслихаты партия досконально изучила все регионы, активно встречалась с населением и реально знает проблемы на местах. Итоги всех исследований легли в основу формирования состава кандидатов от партии, составления методических материалов, выработки ключевых акцентов и посылов агиткампании. В свою очередь данные общественных приемных позволили партии зумировать актуальную тематику в разрезе регионов/населенных пунктов.

Общественный запрос на стабильность

Победа Nur Otan была предопределена и политическими предпочтениями аула, а именно тем, что ключевыми ценностями, формирующими общественные настроения, остаются стабильное и поступательное развитие. Эта мировоззренческая "прошивка", с одной стороны, отчетливо проявляется в условиях традиционализма сельского общества, с другой стороны, усиливается в сегодняшней мировой турбулентности, обусловленной пандемией коронавируса, экономическим кризисом, геополитической напряженностью, инфодемией. Афтершоки всех этих негативных процессов, безусловно, доходят и до Казахстана. И прошедшие выборы показали изменения в структуре общественных настроений - при снижении политического инфантилизма возрос запрос на внутриполитическое единство, поступательность развития, эффективность, политическую ответственность. Такая "вилка" является ответной реакцией на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, усиливая актуальность и востребованность Nur Otan как политической силы, стоящей на позициях политического центризма и не приемлющей популизм.

Партия реальных дел и ясных целей

Каждый кандидат от правящей партии имел предвыборную программу. Причем она была составлена на системной основе, исходя, с одной стороны, из четкого понимания насущных проблем населенного пункта, с другой стороны, из предвыборных программ партии и дорожных карт их реализации. Здесь надо отметить, что в рамках парламентской кампании-2021 Nur Otan впервые в электоральной истории страны составил региональные предвыборные программы - на каждую область, город, район (всего - 216). Эти установки легли в основу программ кандидатов в сельские акимы, продемонстрировав электорату, что Nur Otan является единственной политической силой, которая реально держит "руку на пульсе", имея четкий план по решению вопросов и проблем на местах. Тем более что Nur Otan на деле доказал, что является партией реальных дел, которая всегда реализует все свои предвыборные обещания. После победы на последних парламентских выборах Nur Otan без межэлекторальной паузы сразу же приступил к реализации своей предвыборной платформы. И за прошедшие полгода партия смогла реализовать уже 5% своих предвыборных обещаний регионального уровня. Кроме того, было рассмотрено 3,3 тыс. острых социальных вопросов, в рамках общественных советов выработано более 250 практических рекомендаций. Принцип "реальных дел", реализуемый правящей партией, для аула имел ключевое значение. Ведь сельчане голосуют за умение работать, а не потому, что человек красиво и складно говорит. Поэтому в ауле востребованы именно хозяйственники, неслучайно 65% избранных акимов - это действующие акимы.

Результаты голосования стали показателем институциональной устойчивости партии, подтвердили реальность ее электоральной базы. Тем самым выборы сельских акимов закрепили результаты последней парламентской кампании. Вместе с этим подтверждена роль Nur Otan в качестве доминирующей политической силы, ядра партийно-политической системы. При этом ее победа является выражением результативности внутреннего обновления. Перенастройка продолжает приносить правящей партии конкретные результаты, повышая ее электоральную привлекательность, мобильность и технологичность. Для Nur Otan это очень важные изменения, поскольку они происходят в условиях роста межпартийной конкуренции и политической вовлеченности населения. Тем более что эти процессы вышли на траекторию роста, поскольку вместе с установлением и дальнейшим развитием института прямых выборов акимов взаимодействие власти и общества будет расширяться и углубляться. В этом контексте очень важно, что Nur Otan всегда учитывает мнение людей, ориентируется на их запросы и ожидания. Вместе с тем победа на сельских выборах для правящей партии является еще большей ответственностью, так как теперь сельчане будут прямо требовать результаты с акимов и партии в целом. Поэтому избранным акимам предстоит много и упорно работать, чтобы оправдать доверие людей.

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