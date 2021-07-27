Смертельная авария произошла на трассе Семей-Усть-Каменогорск

Назначен ряд судебных экспертиз.

47-летний водитель автомобиля марки Nissan Almera на 20 километре не убедился в безопасности обгона и столкнулся с Audi, которая двигалась по встречному направлению. В результате аварии транспортное средство виновника ДТП слетело в кювет и перевернулось, передает zakon.kz.

46-летний пассажир автомобиля Nissan Almera скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу Усть-Каменогорска, - пишет altaynews.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали в ДП ВКО.

Более подробная информация в рамках следствия не разглашается.

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