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Талгат Мухтаров освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.
Талгат Мухтаров освобожден от должности замначальника службы государственной охраны РК, сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - сообщается на официальном сайте Акорды.
Талгат Мухтаров родился 5 марта 1966 года в Темиртау.Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
Правоведение
· Высшие академические курсы при Национальном университете обороны РК (2011)
Военное государственное управление
· Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура (2016)
Специальность "Военное и государственное управление"
· Мастер спорта по офицерскому многоборью
Трудовой стаж:
· Служба в органах военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (09.1992-11.1994);
· Старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.1997-09.2011);
· Начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан (09.2011-2014);
· Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (07.04.2014-2016);
· Уполномоченный по этике Министерства обороны РК (05.2016-2019);
· Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (04.2019-01.2020);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 01.2020)
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