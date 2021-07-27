Контракты на поставку самолетов "Байкал" Казахстану хотят подписать в 2021 году

Речь идет о контракте на десять самолетов.

Директор по продажам и маркетингу Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Олег Богомолов рассказал о том, что рассчитывает на заключение в этом году твердого контракта на поставку в 2023-2025 годах десяти самолетов "Байкал", которые должны сменить советские "кукурузники", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

У нас сейчас есть достаточно детализированный мягкий контракт. Мы провели переговоры с одной из крупнейших лизинговых компаний РФ и готовимся к тому, что до конца года не только его (твердый контракт. - Прим. ТАСС) подпишем, но и получим авансовый платеж, - сказал он.

Богомолов уточнил, что речь идет о контракте на десять самолетов, определяющем график поставок в 2023-2025 годах.

Контракты на поставку самолетов Казахстану могут быть также подписаны в конце 2021 - начале 2022 года, - рассчитывает он.

Получателями "Байкала" могут стать государственная и санитарная авиация, а также МЧС Казахстана. Кроме того, УЗГА планирует в ближайшее время провести переговоры с потенциальными эксплуатантами самолета в ряде регионов РФ, добавил директор по продажам и маркетингу УЗГА.

По словам Богомолова, стоимость "Байкала" в базовой версии составляет 120 млн рублей. Объем рынка госзазаказа РФ на самолеты "Байкал" может составить 300 машин до 2030 года, отметил он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году.

Предприятие "Казахстанская авиационная индустрия" планирует начать производство самолета "Байкал" с 2024 года. Этой компании Уральский завод гражданской авиации продает 20% в своей "дочке" "Байкал инжиниринг", занимающейся разработкой самолета.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 м.

Проект предварительно прошел экспертизу в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского, Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов.

Цена самолета на 30-50%, а себестоимость летного часа более чем в два раза ниже, чем у зарубежных конкурентов, подчеркивал ранее Минпромторг.

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