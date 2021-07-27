Самолет Scat вернулся в порт вылета.

Самолет с туристами не смог вылететь из Египта в Алматы, сообщает zakon.kz.

Причиной послужила нестабильная работа навигационной системы.

Рейс vsv 490 по направлению "Шарм-Эль-Шейх - Алматы" вернулся в порт вылета. Повторный вылет запланирован на 17.30 по времени Шарм-Эль-Шейха. Пассажирам предоставляется питание и напитки, - сообщили в авиакомпании Scat.

Ранее в социальных сетях пассажирка рейса пожаловалась на сложность ситуации.

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