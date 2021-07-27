Акимат Алматы об отравлении в центре соцуслуг: Признаков кишечной инфекции не было

В настоящее время в Центре социальных услуг "Демеу" проживает 680 получателей услуг.

В акимате Алматы прокомментировали пищевое отравление в центре "Демеу", передает zakon.kz.

Читайте также: Более 60 человек отравились в центре соцуслуг в Алматы, один умер

Ранним утром 24 июля 2021 года у 63 получателей услуг появился неоформленный стул обычной окраски с частотой два-четыре раза в сутки. Лечащими врачами Центра выставлен предварительный диагноз - "алиментарная диарея" - и назначено симптоматическое лечение. К обеду того же дня у большего количества получателей услуг частота стула нормализовалась, к вечеру неоформленного стула у отмеченных получателей услуг не наблюдалось. Сотрудники Центра поддерживали связь со специалистами районной СЭС по телефону. Признаков пищевого отравления и острой кишечной инфекции (повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, ложные позывы к дефекации, метеоризм) не было, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Отмечается, что суточные образцы пробы пищи за предыдущий день, т.е. за 23 июля текущего года, направлены в лабораторию НЦЭ Жетысуского района г. Алматы для проведения исследования. В настоящее время ведется экспертиза. Ежемесячно не- привитые получатели услуг проходят ПЦР на COVID-19. Предыдущий положительный результат среди получателей услуг был в июле 2020. Последний анализ на COVID-19 был сделан 7 июля 2021 г., все результаты отрицательные.

Касательно умершего получателя услуг, ранее гр. Д., 1980 года рождения, был дважды оперирован, страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническим заболеванием почек. В 19:40 24 июля было установлено ухудшение соматического состояния здоровья, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Смерть наступила в 20.00, после незамедлительно было сообщено близким родственникам и проинформированы правоохранительные органы УП Бостандыкского района, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в медицинском свидетельстве о смерти, выданном Центром судебно-медицинских экспертиз по результатам вскрытия, указана причина смерти: "Острая сердечная недостаточность. Кардиомиопатия". Соответственно, ранее опубликованная в СМИ информация о том, что смерть получателя услуг гр. Д. наступила в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!