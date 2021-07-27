Cроки повторной вакцинации пока не определены - УОЗ Алматы

Основной акцент пока ведется на первой вакцинации.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев высказался по поводу проведения повторной вакцинации, передает zakon.kz.

По крайней мере, пока не определены сроки повторной вакцинации. Мы сейчас должны сначала завершить эту первую кампанию, - сказал Табынбаев.

Также он отметил, что вопрос о повторной вакцинации граждан пока рассматривается на уровне Министерства здравоохранения, и точных сроков, дат и показаний для нее пока нет.

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