В двух селах близ Степногорска могут объявить режим ЧС

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Местные чиновники обещали помочь пострадавшим от урагана.
Такое решение местные власти приняли после прошедшего накануне урагана, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Сильный ветер сорвал крыши десятков домов и пары административных зданий в поселках Бестобе и Изобильное. Кроме того, повалены опоры линий электропередач, поврежден трансформатор. Местные жители остались без электричества, - говорится в сообщении.
Читайте также: Ураган едва не стер село с лица земли в Акмолинской области
В городе работает оперативный штаб и создана комиссия по ликвидации последствий природного бедствия.
Местные чиновники обещали помочь пострадавшим от урагана. После обращения людям обещали выплатить компенсацию свыше ста тысяч тенге.
Срок по этой выплате в течение трех месяцев. И население, которое документы своевременно не переоформило, они имеют возможность в течение этого срока провести переоформление документов. Я думаю, что в течение двух дней мы с управлением ЧС отработаем и уже для соцзащиты где-то первого августа может, будем перечислять деньги тем людям, - заявил аким Степногорска Еркебулан Баяхметов.
Ранее сообщалось, что в регионе шквальный ветер оборвал электропровода и повалил десятки деревьев, сорвал кровлю с Дома культуры и местной котельной, частично повредил крыши 30 домов. Пострадал и соседний поселок Бестобе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!