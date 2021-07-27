Экс-солистка "Ленинграда" решила взыскать со Шнурова миллионы

Певица пыталась урегулировать спор с лидером группы в досудебном порядке.

Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Кондратьева) хочет взыскать с лидера группы Сергея Шнурова более 19 млн рублей за исполнение ее песен после ухода из коллектива, передает zakon.kz.

Мы требуем 19,5 млн рублей от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Мы заявили права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода моей доверительницы из группы, - приводит ТАСС слова адвоката Романа Лалаяна.

По его словам, певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке.

В ответ на нашу претензию нам прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс. Согласно документу, за каждую из песен ей было выплачено по 1 тыс. рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа, - добавил адвокат.

Как уточняется, в пресс-службе Хамовнического суда Москвы подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову.

Решения о его принятии к производству еще нет, - подчеркнули в суде.

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