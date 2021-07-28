Олимпиада-2020: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 28 июля

Сегодня казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта.

Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев (время указано по Нур-Султану).

06:30 Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финалаСанжар Мусаев — Дапен Ван (Китай)

08:00 Дзюдо. Мужчины. 1/32 финала90 кг. Ислам Бозбаев — Рафаэл Маседо (Бразилия)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. ЧетвертьфиналЕлена Рыбакина — Гарбинье Мугуруса (Испания)

08:00 Теннис. Микст. Первый кругЯрослава Шведова / Андрей Голубев — Эна Сибахара / Бен Маклахлан (Япония)

08:21 Плавание. Мужчины. Брасс. 200 метров. ПолуфиналДмитрий Баландин

09:03 Бокс. Женщины. 1/8 финала75 кг. Надежда Рябец — Тамара Тибо (Канада)

09:51 Бокс. Мужчины. 1/8 финала57 кг. Серик Темиржанов — Дюк Рэган (США)

10:39 Бокс. Мужчины. 1/8 финала81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Имам Хатаев (Россия)

11:00 Велоспорт. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартомАлексей Луценко

16:15 Спортивная гимнастика. МужчиныМилад Карими.

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